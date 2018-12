Manchester United-blemme avslørte Solskjær som manager

sport

Videoomtalen ble snappet opp av blant annet VG. På Manchester Uniteds hjemmesider ligger imidlertid ingen nyhetssaker ute om at Solskjær skal overta som vikarmanager.

En av dem som var raskt ute med å gratulere og ikke var i tvil om at den tilsynelatende tidlige avsløringen er sann, var KrF-politiker Knut Arild Hareide, som slo til på Twitter:

– Fantastisk – da er det klart: Solskjær ny manager i Manchester United! Vi skriver norsk fotballhistorie denne desemberkvelden. Gratulerer Ole Gunnar Solskjær!!

Solberg slettet melding

Statsminister Erna Solberg sendte også en Twitter-melding hvor hun gratulerte Solskjær, men den ble slettet kort tid senere. Nyhetsbyrået AP er blant flere medier som spekulerer på om det var Solberg som bekreftet nyheten.

– Erna har en posisjon som gjør at hun måtte slette sin melding, sier Hareide til VG, og sier han velger å stole på de ubekreftede meldingene og lar sin egen Twitter-melding stå.

Ikke navngitte kilder sa tidligere tirsdag til ESPN FC at Solskjær blir Manchester United-manager ut sesongen dersom Molde lar ham gå. Den amerikanske sportskanalens fotballsatsing refererer til kilder i klubben som eies av den amerikanske Glazer-familien. United skal være ivrig etter å få på plass en midlertidig manager innen 48 timer slik at han kan lede laget mot Cardiff lørdag.

Stor tro

Dersom det blir Solskjær, vil han i så fall debutere på United-benken mot en klubb han tidligere var manager for.

Ifølge lokalavisen Manchester Evening News tror United-spillerne at Solskjær vil få jobben og at de kanskje ville bli informert om ansettelsen allerede tirsdag kveld.

Sent tirsdag kveld fant VG flere saker om Solskjær på Manchester Uniteds nettsted, der han blant annet ble omtalt som klubbens midlertidige manager. De var ikke plassert på forsiden, men dukket opp ved søk på «Solskjaer». Trolig er det saker som er gjort klare for publikasjon når avtalen er klar, og som er gjort søkbare ved en feil.

Molde la ingen hindringer i veien for Solskjær da Manchester United i 1996 ba om å få kjøpe ham som spiller. Nå blir spørsmålet om Molde lar sin manager gå til en av verdens største klubber.

Hovedoppslaget på Moldes nettsted tirsdag kveld var fortsatt den drøyt to uker gamle meldingen om at Solskjær har forlenget sin avtale. «Solskjær fortsetter som manager i tre nye år», står det.

Grundig prosess

På oppslagssiden til Manchester Uniteds nettsted står det under meldingen om at Mourinho er ferdig som manager at en midlertidig manager vil bli ansatt og gis ansvaret ut denne sesongen, mens klubben «gjennomfører en grundig rekrutteringsprosess for en ny manager».

Veddemålsselskapers odds på Solskjær som midlertidig United-manager falt dramatisk utover dagen tirsdag, til bare 1,5 ganger pengene, etter først å ha vært over 10.

Litt senere meldte Daily Mirror at Solskjær var i samtaler med Manchester United om den midlertidige managerjobben.

Ifølge ESPN skal Tottenham-manager Mauricio Pochettino være United-ledelsens fremste mål som ny permanent manager. Klubbleder Ed Woodward skal være en stor beundrer av Pochettino, som imidlertid har kontrakt til 2023.

Høy stjerne

Solskjær har svært høy stjerne blant Uniteds ledelse og supportere etter sin tid i klubben. Han kom til Manchester United sommeren 1996, ble en umiddelbar suksess og scoret 128 mål i løpet av ti sesonger. Ett av dem avgjorde mesterligafinalen i 1999, da United fullførte en unik trippeltriumf.

Nordmannen viste stor lojalitet mot United i perioder hvor han slet med begrenset spilletid og mange andre klubber var ute etter ham.

Nordmøringen har hatt suksess som Molde-manager, men hans tidligere erfaring som Premier League-manager endte med sparken i Cardiff etter bare 30 kamper.

Før den tid hadde Solskjær trenerjobb for Manchester Uniteds reservelag, hvor han jobbet tett med daværende manager Alex Ferguson.

