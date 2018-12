Svensk NHL-stjerne får sparken

sport

Klubben meldte onsdag at Berglund er ført opp på overgangslisten med hensikt å avslutte hans kontrakt. Sabres gjorde det klart at ytterligere kommentar ikke vil gis nå.

Imidlertid har lokale medier skrevet at Berglund reagerte kraftig da trener Phil Housley nylig kritiserte ham for dårlig spill. 30-åringen har ikke spilt de fem siste kampene. Først ble det opplyst at han var syk, men i virkeligheten skal Berglund bare ha unnlatt å møte opp, ifølge Aftonbladet.

I helgen opplyste Sabres at Berglund var suspendert på ubestemt tid, og onsdag gjorde klubben det klart at den vil kvitte seg med svensken.

Berglund spilte for St. Louis Blues de ti første sesongene av sin NHL-karriere, men han havnet i sommer i Buffalo etter en byttehandel som involverte fire spillere. Han har notert to mål og to assist på 23 kamper denne sesongen, og han har tre år igjen av kontrakten.

Spillerens oppførsel er blitt kraftig kritisert i lokale medier.

(©NTB)