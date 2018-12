Arsenal og Tottenham bøtelagt for manglende spillerkontroll

sport

Englands fotballforbund (FA) har bøtelagt Arsenal med 45.000 pund, mens Tottenham har fått en bot på 50.000. Det er henholdsvis 495.000 og 550.000 kroner.

FA begrunner straffen med at klubbene ikke greide å kontrollere sine egne spillere under Arsenals 4-2-seier for snart tre uker siden. Fotballforbundet har i skjerpende retning lagt vekt på at klubbene tidligere er bøtelagt for lignende forhold.

Det var flere situasjoner i Nord London-derbyet der det gikk en kule varmt utpå banen. Det brøt blant annet ut full slåsskamp mellom spillerne da Eric Dier valgte å feire sitt utligningsmål for Tottenham foran Arsenal-supporterne.

Onsdag møttes lagene på nytt på samme bane, da i ligacupen. FA vil garantert få en ny sak på bordet etter at Tottenham-stjernen Dele Alli ble truffet i hodet av en plastflaske kastet fra tribunen. Det skjedde etter at han ga Spurs 2-0, som også ble sluttresultatet.

Også Stoke må punge ut til FA. Den tidligere Premier League-klubben er bøtelagt med 5000 pund for manglende spillerkontroll i oppgjøret mot Aston Villa i mesterskapsserien 15. desember.

