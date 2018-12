Greske fotballdommere streiker i protest mot vold

sport

Onsdag ble Thanasis Tzilos, som nylig ble utnevnt til FIFA-dommer, overfalt av ukjente personer utenfor sitt hjem i Larissa. Ifølge rapporter fra sykehuset pådro 33-åringen seg skader i hodet og kneet. Han tilbrakte natten på sykehus, men ble utskrevet torsdag.

Gjerningsmennene er ikke pågrepet, og politiet mangler avgjørende spor.

Det greske fotballforbundet fordømte overfallet som en «avskyelig handling», og de fleste klubbene har også brukt sterke ord. Det holder ikke for dommerne. Ifølge nettstedet sport24.gr er det 33. gang siden 2009 at en gresk dommer er blitt overfalt.

Tzilos' forrige kamp var 1-1-kampen mellom Xanthi og Olympiakos for halvannen uke siden.

– Vi streiker for å markere hvor opprørte vi er, heter det i en uttalelse fra dommerforeningen. Det understrekes at streiken også gjelder superligakamper, og dermed er det sannsynlig at helgens serierunde må utsettes.

(©NTB)