Pochettino håper dum flaskekaster blir tatt

Episoden skjedde midtveis i annen omgang da Tottenham ledet 2-0 borte mot erkerival Arsenal i ligacupens kvartfinale. Alli gjorde seg klar til å ta et innkast da en plastflaske plutselig kom susende gjennom luften og traff den engelske landslagsspilleren i hodet.

Flasken ble kastet av en Arsenal-supporter.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino sier han håper Arsenal finner flaskekasteren.

– Når vi spiller der (Arsenals hjemmebane) hater vi hverandre, men på en god måte. Men dette var en dårlig måte, når man ønsker å skade motstanderen, sa Pochettino på pressekonferansen etter kampen.

Han la vekt på at dette dreier seg om én enkelt supporter og at han håper Arsenal finner ut hvem som kastet flasken.

– Jeg kan bare snakke generelt (om Arsenal-fansen) for det var et dumt enkeltindivid som gjorde en feil. Men jeg håper at Arsenal tar ansvar, det er kameraer som kan identifisere vedkommende, sa argentineren.

Arsenal opplyser til BBC at de nå går igjennom bilder fra overvåkingskameraer for å finne flaskekasteren.

Tottenham vant kampen 2-0 etter scoringer av Son Heung-min og Dele Alli og tok seg til semifinale i ligacupen. Der ble de trukket mot Chelsea. Den andre semifinalen spilles mellom Manchester City og Burton.

Bananskall

For to uker siden møttes lagene samme sted til seriekamp. Da var det bortefansen som dummet seg ut, da et bananskall ble kastet mot Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang.

Denne supporteren ble identifisert, stilt for retten og funnet skyldig i en «rettet gest med rasistisk element.

Tottenham-tilhengeren ble bannlyst fra fotballarenaer i fire år og må betale om lag 7000 kroner i bot og sakskostnader. Han sa seg skyldig i å ha kastet bananskallet, men benektet at hensikten var rasistisk.

Tottenham har tidligere bannlyst mannen fra sine hjemmekamper på livstid.

