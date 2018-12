Liverpool feirer jul på tabelltoppen

sport

Målene til Mohamed Salah og Virgil van Dijk sørget for at Liverpool trygget serieledelsen før julen ringes inn. De fire siste årene har klubben som ledet Premier League 1. juledag, holdt distansen hele veien og blitt mestere.

Den rekken håper Liverpool at fortsetter. Merseyside-laget håper i alle fall ikke på en reprise fra 2013/14-sesongen. Da var de på topp til jul, men snublet i innspurten og ble forbigått av Manchester City.

Tall fra Opta viser at Liverpool har ledet Premier League til jul tre ganger tidligere. Ingen av de sesongene endte til slutt med gulljubel på Anfield.

– Det var en tøff kamp, men jeg så noen veldig bra ting i kveld. Vi skal trene 1. juledag som om det er en helt vanlig dag. Poengfangsten (48 av 54 mulige) er utrolig, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp til BBC.

Med utsiden av foten ordnet Salah 1-0 til gjestene etter 18 minutter. Scoringen kom i kjølvannet av et kjapt Liverpool-frispark. Etter veggspill mellom Fabinho og Sadio Mané, sendte førstnevnte ballen i boksen med en 45-graderspasning. Salah kom seg fri og styrte kula forbi Rui Patrício i Wolves-buret.

Toppscorer

Den egyptiske storscoreren er for alvor på gang igjen. Fredagens mål var hans 11. i Premier League denne sesongen. Med det er han øverst på toppscorerlista etter å ha tatt seg forbi Arsenal-stjernen Pierre-Emerick Aubameyang.

Wolverhampton hadde tilløp til sjanser, men det krever noe ekstraordinært å score på Liverpool. Jürgen Klopps lag har kun sluppet inn sju mål på 18 ligakamper.

Etter 68 minutter doblet van Dijk ledelsen fra kort hold. Den nederlandske stopperprofilen brøt seg fri og bredsidet inn 2-0. Scoringen kom da Liverpool holdt trykket oppe etter et hjørnespark.

– Det var godt å score mitt første ligamål for Liverpool. Endelig kom den. Jeg er selvfølgelig veldig stolt, og forhåpentligvis er det starten på noe mer. Det viktigste var at vi vant, sa van Dijk i et intervju vist på TV 2.

Alene som ubeseiret

På tampen sendte Wolves-innbytter Morgan Gibbs-White ballen i nettveggen. Det skjedde etter at Andy Robertson ikke hadde en helt heldig involvering på et lavt innlegg.

Liverpool er Premier Leagues eneste lag som fortsatt er ubeseiret. Fasiten viser 15 seirer og tre uavgjort. Fredagens seier var storklubbens sjuende strake i ligaen.

Selv med Manchester City-seier mot Crystal Palace lørdag, vil de lyseblå fortsatt være ett poeng bak tabelltoppen.

Wolverhampton ligger på 7.-plass med 25 poeng. Opprykkslaget kom til fredagens kamp med tre seirer på rad i bagasjen, men mot Liverpool stoppet den solide rekken.

(©NTB)