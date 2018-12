Olsbu Røiseland tok sin første verdenscupseier

sport

Under krevende forhold gikk Froland-løperen et superrenn. Hun var rask i sporet og skjøt perfekt på standplass. Hun slo tyske Laura Dahlmeier med 4,5 sekunder.

Før fredagens seier hadde Olsbu Røiseland tre 3.-plasser som beste individuelle resultat fra verdenscupen. Forrige sesong slo hun ordentlig igjennom med to sølv i OL, men i Nove Mesto fikk hun drømmen om å stå helt øverst på pallen oppfylt.

– Det er helt ufattelig. Dette var et stort mål jeg hadde i år. At det skulle gå nå etter en ganske dårlig helg i Hochfilzen ... Nei, jeg er kjempefornøyd, sa Olsbu Røiseland til NRK.

Den norske sprintvinneren har tidligere hatt litt motgang, men fredag fikk hun endelig uttelling.

– Det går opp og ned i skiskyting. Alle nedturene er glemt når man får til gode løp som i dag. Det er så ufattelig deilig når det fungerer, sa hun og la til:

– Det er en drøm som går i oppfyllelse. Dette skal jeg nyte til det fulle.

Det verste snøværet hadde gitt seg da Olsbu Røiseland var i mål. Dermed nøt konkurrenter på senere startnummer fordelen av bedre føre, men ingen greide å matche den norske seierskvinnen. Det sier en del om hvor sterkt løpet hennes var.

Dahlmeier, som fredag gjorde sitt første verdenscuprenn for sesongen, så svært farlig ut da hun gikk ut i ledelse etter første skyting. Tyskeren pådro seg en skjebnesvanger bom på stående.

Kontrollerte nervene

Olsbu Røiseland åpnet i høyt tempo. På første skyting tok hun seg litt tid, men sørget for å plaffe ned alle blinkene. Liggende skyting har vært en utfordring for sørlandsjenta, men fredag gjorde hun ingen feil.

På stående skjøt hun fire raske skudd. Selv om det gikk en del tid, holdt 28-åringen nervene i sjakk og fikk også ned den femte og siste blinken.

– Jeg var veldig fokusert. Det var harde løyper i dag, men jeg prøvde å gå mitt løp. Jeg ville treffe alle blinkene, og jeg jobbet hardt på siste blink, sa hun.

De norske skiskytterkvinnene hadde en 5.-plass som beste resultat før Nevo Mesto-sprinten. Den tok Olsbu Røiseland på jaktstarten i Pokljuka.

– Rått

Tiril Eckhoff ble nest best av de norske. Hun åpnet med ett bomskudd, mens det ble to nye strafferunder etter andre skyting. I mål var Fossum-løperen 1.03,2 minutter bak lagvenninnen. Det holdt til en 23.-plass.

– Det var hardt og litt rotete på stående, sa Eckhoff til NRK før hun hyllet Olsbu Røiseland.

– Det er rått av Marte. Endelig får hun en seier, og dette betyr masse for laget.

Ingrid Tandrevold la seg inn på 34.-plass etter to bom, mens Emilie Kalkenberg ble nummer 43. Også hun hadde to strafferunder. Deretter fulgte Synnøve Solemdal (to bom) på 56.-plass.

Lørdag fortsetter verdenscupen med jaktstart, mens fellesstart står på Nove Mesto-programmet lille julaften.

(©NTB)