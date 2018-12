VG: Horneland nær trenerjobb i RBK

sport

Den siste tiden har Horneland vært mest nevnt i diskusjonen rundt RBKs trenerjakt. Adresseavisen meldte mandag at FKH-treneren fortsatt var på klubbens radar, og torsdag skrev avisen at han har vært i nye samtaler med trønderne.

Horneland skrev ny treårskontrakt med Haugesund så sent som i høst, men mye tyder på at han ganske snart får en ny jobb i Trondheim. Fredag erfarer VG at det bare gjenstår noen detaljer før Horneland blir ansatt i Rosenborg.

Ifølge avisen er 43-åringen nå også aktuell som hovedtrener på Lerkendal. Tidligere spekulasjoner gikk ut på at han skulle være vikartrener fram til sommeren, før han deretter skulle bli assistent for en ny hovedtrener.

RBKs styreleder Ivar Koteng sa fredag til NRK Trøndelag at klubben har en ny trener klar, men ville ikke røpe hvem på grunn av kontraktmessige forhold. Han anslår at vedkommende skriver under i romjulen.

Horneland har tent Haugesund siden høsten 2016. I år tok han rogalandsklubben til en sterk fjerdeplass i Eliteserien.

Tidligere denne uken bekreftet RBK at Rini Coolen går tilbake til rollen som akademisjef. Nederlenderen har ledet Rosenborgs A-lag siden 19. juli, men fikk ikke fortsette som hovedtrener.

Coolen overtok ansvaret etter at Kåre Ingebrigtsen fikk sparken. Han loset trønderne til både serie- og cupgull samt gruppespill i europaligaen.

