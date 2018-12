Real Madrid vant klubb-VM for fjerde gang

sport

Dermed ble den spanske giganten første klubb til å vinne turneringen for fjerde gang. Real Madrid vant også i 2014, 2016 og 2017. Inntil lørdag delte de liljehvite rekorden på tre titler med erkerivalen Barcelona.

– Jeg er så glad. Dette fortjente spillerne, de kom hit etter mye hardt arbeid og mange trofeer vunnet, sa Real-trener Santiago Solari etter finaleseieren.

Luka Modric tok Reals stjernegalleri i føringen etter et snaut kvarter. Den kroatiske Ballon d'Or-vinneren scoret etter å ha fått ballen servert av Karim Benzema like utenfor 16-meteren.

Kanonskudd

2-0 kom da Marcos Llorente hamret til etter en time spilt. En corner ble klarert, men utenfor boksen sto spanjolen klar til å sende en kanonkule bak Al Ains sisteskanse Khalid Eisa.

– Det er deilig å ha scoret mitt første Real Madrid-mål. Det kan ikke bli bedre enn å gjøre det i en finale. Vi kunne ha gjort mange flere mål, men vi vant og har trofeet i våre hender, sa Llorente.

Hjørnespark var Reals suksessoppskrift i lørdagens finale. Etter 79 minutter headet kaptein Sergio Ramos inn 3-0.

Selvmål

Med et hodestøt reduserte Tsukasa Shiotani for Al Ain, men kampen var ikke over med det. På overtid var Yahia Nader uheldig og satte ballen i eget nett.

Real Madrid kom til klubb-VM som regjerende mesterligavinner. Spanjolene har vunnet den gjeveste europacupen tre år på rad.

Al Ain, som fikk være med i turneringen som vertslandets representant, hadde slått ut tre kontinentale mesterlag på sin vei til finale. Etter Wellington (Oseania) og Espérance de Tunis (Afrika) tok laget seg også av River Plate (Sør-Amerika) i tirsdagens semifinale, men mot Real Madrid ble det stopp.

