Toppscorer Aubameyang sendte Arsenal tilbake på vinnersporet

sport

Det skal sies at gaboneren må rette en takk til lagkameratene for feiende flott angrepsfotball. Mesut Özil – for anledningen kaptein – var mannen «alle» snakket om etter 1-0-scoringen i kampens 14. minutt.

Tyskeren viste fram sine egenskaper som boksåpner med en vidunderlig pasning til Sead Kolasinac, som hadde stormet inn i feltet fra venstrekanten. Han lobbet ballen inn mot en umarkert Aubameyang, som kunne putte inn sitt 11. mål for sesongen.

Med den scoringen tok han igjen Liverpools Mohamed Salah på toppscorerlisten i den engelske ligaen. Men det var mer i vente fra den lynraske gaboneren.

Kanonskudd

Burnley var litt heldige som slapp unna med 0-1 til pause, men det skulle smelle bakover igjen to minutter etter hvilen. Arsenal kontret, og Alexandre Lacazette sendte ballen opp til Aubameyang på høyresiden av gjestenes felt. Han avsluttet kontant og hamret ballen opp i nettaket.

Like kontant var Ashley Barnes redusering etter en drøy times spill. Den kom etter en dødball der Arsenal-forsvaret ikke maktet å klarere ballen på gjentatte forsøk. I stedet havnet den hos Barnes, som nettet for tredje gang i høstsesongen.

Underveis i kampen var det tilløp til bråk flere ganger, i og det var i det hele tatt høy temperatur på Arsenals hjemmebane. Mot slutten av første omgang røk Barnes og Sokratis Papastathopoulos uklare ved to anledninger, og de ble straffet med hvert sitt gule kort.

Tok innpå

Burnley gjorde et ærlig forsøk på å utligne mot slutten, men det var i stedet Arsenal som skulle trygge seieren på overtid. Özil serverte Alex Iwobi, som punkterte kampen.

Seieren gjør at Arsenal puster dermed Chelsea i nakken før sistnevntes hjemmekamp mot Leicester senere lørdag. De to London-lagene har begge 37 poeng. Foran ligger Tottenham (39), Manchester City (44) og Liverpool (48, spilte fredag).

