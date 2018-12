Graabak med sterk verdenscupseier i Riibers fravær

sport

Riiber sto over langrennet etter å ha hatt store problemer i hoppbakken. Tilløpet i bakken fikk sterk kritikk. Riiber sto med fire strake seirer før søndagens renn, men med verdenscuplederen borte åpnet det seg en mulighet for konkurrentene.

I Riibers fravær hadde Jørgen Graabak 38 sekunder opp til lederen, men han vant likevel etter å ha tatt Johannes Rydzek og Fabian Riessle i spurten.

– Det føles alltid godt å vinne. Med Jarl borte var det en sjanse for andre å ta sjansen, og jeg er glad for at jeg tok den sjansen, sa Graabak i seiersintervjuet.

– Det gjør meg veldig glad. Jeg har aldri vært på podiet i Ramsau før. Jeg hadde ikke forventet det da vi var på de siste 300 meterne og jeg lå på tredjeplass. Jeg er veldig glad for at jeg var først, la han til.

Espen Bjørnstad ble nest beste norske på sjetteplass. Espen Andersen ble 13.-mann.

Lugget i tilløpet

Verdenscupleder Riibers mislykkede hopp var søndagens store snakkis. Noen isblokker løsnet i sporet, og da Riiber til slutt satte utfor mente han at det lugget. Nordmannen landet langt oppe i bakken og valgte å stå over langrennet.

– For det første er det livsfarlig. For det andre er det sportslig uholdbart, sa sportssjef Ivar Stuan til NTB.

La inn protest

Lasse Ottesen, renndirektør i Det internasjonale skiforbundet (FIS), var ikke enig i Stuans utsagn.

– Jeg er ikke enig i at dette er en katastrofe. Det er Riiber selv som løsner isblokkene bak bommen. Vi stopper og koster sporet fra toppen og ned, og i stedet for å kjøre én prøvehopper, kjører vi to. Da var det rent og farten var som den skulle. Juryen får så beskjed om at alt er ok, og de får godkjennelse fra alle kanter, inkludert fra prøvehopperne som ikke hadde noen problemer. Da velger vi å gi godkjennelsen, forklarte Ottesen til NTB.

Norge la inn protest, men den ble ikke tatt til følge. Likevel reddet Graabak dagen for det norske laget.