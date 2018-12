Lorentzen tildelt Aftenpostens gullmedalje

sport

26-åringen slo til og ble Norges første OL-vinner på 500 meter siden Finn Helgesen i 1948. Han ble dessuten første bergenser noensinne til å vinne individuelt OL-gull i en vinteridrett.

Lorentzen gikk senere i mesterskapet inn til sølv på 1000 meter, mens han i sprint-VM ble første norske sammenlagtvinner siden 1981. Han hadde også flere seirer i verdenscupen.

– Mange har hørt om gamle dager, om hvor stor skøytenasjon Norge var. OL er også noe alle følger med på. Så når du får til en så vanvittig prestasjon, blir det mye mer oppmerksomhet rundt skøyter. Det er sånn vi vil det skal være, sier Lorentzen om OL-gullet til Aftenposten.

Har ikke forandret seg

I intervjuet takker han foreldrene for at han er blitt en skøyteløper i verdensklasse. Som barn ønsket han seg Playstation til jul, men fikk det aldri. De ville heller at han skulle holde seg aktiv med andre ting.

Etter forrige sesongs braksuksess skulle man tro at livet blir annerledes, men slik har det ikke blitt for Lorentzen.

– Nei. Det er ganske likt. Stille og rolig, sier han.

Den gjeveste

Lorentzen får Aftenpostens gullmedalje som første skøyteløper siden Johann Olav Koss i 1990. Avisen begrunner tildelingen med at bergenseren ble redningsmannen for en norsk skøytesport som «lå på dødsleiet».

Det blir også lagt stor vekt på at 500-meteren er den gjeveste skøytedisiplinen og at den er blant de aller største øvelsene i et vinter-OL.

Gullmedaljen ble innstiftet i 1933 av Idrettsbladet. Året etter ble den overtatt av Morgenbladet, som hadde ansvaret for tildelingen fram til 1996. Siden 1997 har den hett Aftenpostens Gullmedalje. Den gis for årets beste idrettsprestasjon og kan gis bare én gang til en utøver.

