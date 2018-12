Rangers-tap etter straffeslag, Zuccarello bommet

sport

Det første målet i ordinær tid kom fra New York Rangers-spilleren Chris Kreider etter 10 minutter. Lagene var jevngode, og det var først i andre periode mål nummer to kom.

Michael Raffl sørget for Philadelphia Flyers' første mål drøye minuttet ut i andre periode og utlignet i Madison Square Garden.

I tredje periode var det Flyers-spilleren Wayne Simmonds som tok kontrollen og satte bortelagets andre nettkjenning, men 23 sekunder senere utlignet Boo Nieves for Rangers.

Straffeslag

Begge lagene klarte å holde målene sine rene resten av tredje periode, så derfor ble det forlengning. Den endte målløs.

I straffeslagkonkurransen fikk Zuccarello mulighet til å sikre hjemmelagets første mål, men pucken ble reddet. Bare Nolan Partrick fra Flyers scoret og han sikret 3-2-seier.

– Vi gikk inn i tredje perioden for å vinne. I stedet ødelegger vi for hverandre og ender med å tape etter straffeslag. Det er skuffende, sa Rangers' Marc Staal.

Juleferie

Rangers har tapt fem av de siste seks kampene.

– Jeg så på tabellen i dag tidlig og ser at luken blir større. Vi må begynne å vinne her hvis vi vil være en del av sluttspillet. Nå skal vi ta denne pausen, regruppere og innse hvor desperate vi må være for å komme tilbake, sa Rangers-keeper Henrik Lundqvist etter kampen.

Mats Zuccarello fikk 21 minutter og 52 sekunder på isen denne gangen.

Andreas Martinsen var utelatt fra kamptroppen da Chicago Blackhawks tapte 3-6 mot Florida Panthers. Blackhawks hang med på 1-1 etter første periode, men så scoret Panthers tre mål mot Blackhawks' ene i midtperioden. Da kom laget aldri tilbake.

NHL-spillerne tar en liten juleferie etter søndagens kamper. Neste kamp spilles natt til fredag norsk tid.

