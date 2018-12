Russlands sportsminister ønsker WADA velkommen tilbake

sport

Kolobkov kom med uttalelsen på julaften.

Det var for et par dager siden at Verdens antidopingbyrå (WADA) forlot Moskva tomhendte etter at russiske myndigheter skal ha nektet dem tilgang til Moskvas gamle dopinglaboratorium.

– Vi var ikke i stand til å fullføre oppdraget innen fristen ettersom Russland plutselig hevdet at vårt utstyr ikke er godkjent under russisk lovgiving, sa WADA i en uttalelse og tilføyde at russerne aldri nevnte kravet ved tidligere møter.

Nå skal russerne ha gitt WADA det nødvendige utstyret som oppfyller russernes krav.

– Alt som er nødvendig innenfor rammene og oppgavene vi har fått har blitt gitt til dem, sa Kolobkov.

– Vi venter på deres svar, la han til.

WADA har uttalt at tilgang til dopinglaboratoriet er viktig for at byrået skal kunne stole fullt og helt på russerne igjen.

(©NTB)