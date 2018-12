Arsenal avga viktige poeng

sport

Dermed kan London-laget tape terreng til de øvrige lagene som kjemper om topp 4-plasseringer i serien. Chelsea ligger ett poeng bak på 5.-plass, men spiller senere på Boxing Day. Avstanden ned til 6.-plasserte Manchester United er redusert til seks poeng.

– Jeg er litt skuffet. Førsteomgangen ble nøkkelen i kampen. Vi startet med å ta ledelsen og hadde ytterligere to sjanser, som de reddet. Vi slapp ikke til mange sjanser, men så utlignet de, sa Arsenal-manager Unai Emery til BBC.

Hans lag hadde ballen mye i bortekampen mot Brighton, men vertene var vel så farlige foran mål. I annen omgang var Brighton nærmere et 2-1-mål enn det Arsenal var.

– Hadde vi scoret på sjansene våre i første omgang, kunne vi ha vunnet. I annen omgang klarte vi ikke sette kampplanen vår ut i livet, mente Arsenal-sjefen.

Spiss i målform

Kampens første scoring fikk Emerys menn allerede etter seks minutter. Premier Leagues toppscorer, Pierre-Emerick Aubameyang, gjorde 1-0 etter glitrende forarbeid av spissmakker Alexandre Lacazette.

Målet var Aubameyangs 13. for sesongen.

Arsenal-spissen hadde muligheten til å doble ledelsen på en stor sjanse etter halvtimen, men i stedet skulle Brighton utligne få minutter senere. En blemme av Arsenal-back Stephan Lichtsteiner gjorde at Jürgen Locadia kom alene igjennom. Nederlenderen rundet keeper Bernd Leno og satte inn 1-1.

Brighton nærmest

Etter pause hadde Brighton flere gode muligheter til å snu kampen, men verken Davy Pröpper, Solly March eller Locadia fikk omsatt sine sjanser til scoringer.

Arsenal var nær scoring i det 85. minuttet da en klarering traff Alex Iwobi og gikk like utenfor Matt Ryans stolpe. Men oppgjøret endte 1-1, og det vil begge lag være litt skuffet over.

– Etter en tøff start mot et godt lag viste vi fantastisk karakter og kom tilbake i kampen. Og i annen omgang synes jeg at hvis det var et lag som skulle score, så ville det være oss. Vi var en større trussel, og Solly March hadde sannsynligvis kampens største sjanse, sa Brighton-manager Chris Hughton.

