Hazards straffescoring ga viktig Chelsea-seier

Med trepoengeren slo Chelsea umiddelbart tilbake etter sist helgs 0-1-smell hjemme mot Leicester. Den sørget for at blåtrøyene fikk en to poengs luke ned til tabellfemmer Arsenal i jakten på mesterligaspill.

Avgjørelsen falt da Hazard etter 58 minutter sendte Watford-keeper Ben Foster feil vei og scoret på en sikker straffe. Han hadde selv skaffet Chelsea muligheten fra krittmerket etter å ha blitt lagt i bakken av Foster.

Med straffescoringen har Hazard vært direkte involvert i 19 Premier League-mål denne sesongen. Fasiten viser ti mål og ni assist, og det er mer enn noen annen spiller.

Milepæl

Førsteomgangen virket å ende uten scoringer, men ett minutt på overtid rundet Hazard keeper og plasserte inn 1-0 til Chelsea. Han scoret på en stikker fra Mateo Kovacic. Det var playmakerens 100. mål for Stamford Bridge-klubben i alle turneringer.

Men en Chelsea-ledelse til pause ble det ikke. To minutter senere hamret Roberto Pereyra til og kunne juble for 1-1. Argentineren stå med tre mål mot Chelsea på like mange seriekamper.

Begge lag hadde sjanser nok til å score mer på Boxing Day. Troy Deeney var blant annet svært nær 2-2 etter 80 minutter, men Watford-veteranen presterte å skyte over mål fra kort hold.

Åtte poeng foran United

På tampen slapp Foster med skrekken da han holdt på å fomle inn Willians nokså kraftløse skudd.

Chelsea ligger på fjerdeplass med 40 poeng. Det er fire poeng opp til treer Manchester City, som overraskende har tapt sine to siste ligakamper.

Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United er fortsatt åtte poeng bak Chelsea og mesterligaplass etter Boxing Day.

