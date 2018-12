LeBron James skadd i første kamp etter «jøde»-kontroversene

sport

LeBron James ble tvunget av banen midtveis i tredje periode med det som så ut til å være en skade i lysken. Lakers forventer å vite mer etter en MR-undersøkelse onsdag.

James pådro seg skaden etter å ha sklidd under Warriors' kurv i starten av perioden på jakt etter en retur. Han sier at han har hatt en lignende skade før, men at den ikke varte lenge.

– Det er veldig rart for meg å ha en skade, men det skjer, og jeg har et fantastisk medisinsk apparat her, sier Lakers-spilleren.

Prøvde å komme tilbake

James prøvde å returnere til banen etter å ha tøyd ut på benken, men det ville seg ikke.

NBA-superstjernen måtte i opptakten til kampen beklage et innlegg på Instagram med en sangtekst som inneholder bemerkninger om jøder.

James har over 45 millioner følgere på bildedelingstjenesten.

«Vi har fått pengene fra jødene, alt er kosher» skrev Los Angeles Lakers-stjernen sammen med et bilde av seg selv i Lakers-trøye. Sitatet er fra en sang som heter «asmr», laget av rapperen 21 Savages.

Beklager

Kritikere har ment at sangteksten bygger opp om stereotypier om at jøder skal være rike og gjerrige.

James måtte svare kritikerne etter søndagens tap mot Memphis Grizzlies.

– Det var ikke meningen, selvfølgelig, å såre noen, sa James til ESPN.

– Beklager hvis noen blir såret av dette, la han til.

NBA har ingen planer om å straffe James for Instagram-bildet.

