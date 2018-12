Solskjærs juleeventyr fortsetter, 3-1-seier over Huddersfield

sport

Nordmannen blir ikke mindre populær i den røde delen av Manchester etter tre friske poeng i hjemmedebuten som United-sjef på engelsk fotballs festdag.

Nemanja Matic og Paul Pogba (2) scoret målene i en kamp der United dominerte klart i banespillet. Mathias Zanka Jørgensen skled inn et trøstemål for gjestene helt på tampen.

Rødtrøyene slapp til kun noen få farligheter og skapte også mange sjanser framover i banen, selv om de ikke nærmet seg scoringsfesten fra Solskjærs managerdebut borte mot Cardiff sist helg (5-1).

Det skal samtidig nevnes at David de Gea vartet opp med en vill matchvinnerredning på stillingen 1-0 etter en times spill.

Få endringer

Vikarmanager Solskjær har kommet til Manchester med en positivitet som ser ut til å ha smittet over på så vel spillere og trenerapparat som klubbens fanskare. Dermed virker situasjonen helt annerledes enn i den siste tiden under José Mourinho, selv om det fortsatt er langt opp til topp fire-lagene i Premier League.

Nordmannen ser allerede ut til å nærme seg en førsteellever, og stjerner som Pogba har vist seg tilliten verdig. Solskjær var nødt til å skifte ut en syk Anthony Martial til onsdagens oppgjør. Også Diego Dalot og Fred fikk sjansen fra start, men de ble byttet ut tidlig i annen omgang mot spillerne de erstattet i startoppstillingen; Ashley Young og Ander Herrera.

Samtidig har Uniteds ferske manager ikke hatt stjerner som Romelu Lukaku og Alexis Sánchez tilgjengelig så langt.

Forløsende scoring

Huddersfield-kampen åpnet ikke fullt så friskt som mot Cardiff, men United klarte å knekke koden med et hjørnespark i kampens 28. minutt. Marcus Rashford slo inn, og en sterk Victor Lindelöf vant duellen ved første stolpe. Huddersfield-keeper Jonas Lössl fikk bare forlenget ballen i beina på Matic, som satte inn 1-0 fra kort hold.

Før det hadde United slitt med å skape store sjanser mot et defensivt stramt Huddersfield-lag. Faktisk var det gjestene som hadde den største sjansen, da Terence Kongolo headet over fra sju meter etter ti minutter.

Etter 1-0-scoringen tok United derimot fullstendig over styringen i kampen. Dalot fikk en gigantisk målsjanse etter 39 minutter, men satte ballen utenfor fra åtte-ni meter etter flott forarbeid av Marcus Rashford. Solskjær kan trolig lære den portugisiske backen et og annet om avslutninger.

Pogba i hovedrolle

Over i annen omgang så United ut til å bli litt mer stresset av et hardtkjempende bortelag. Den nevnte de Gea-redningen ble et slags vendepunkt sådan. Kort etter at det holdt på å bli 1-1, satte Pogba inn 2-0 for United. Franskmannen satte ballen inn lavt i venstre hjørne etter en fin opprulling av United.

Snaut kvarteret før slutt skulle Uniteds midtbanegeneral vise mer av hva han har å by på. Pogba ladet skuddfoten fra 20 meter og plasserte ballen utakbart i hjørnet til 3-0.

Kort etter det igjen kom en antydning om at Solskjær vil fortsette å satse på klubbens unge, egenproduserte spillere. 18-åringen Angel Gomes kom inn for Juan Mata og fikk spille de siste ti minuttene.

3-1-seieren sendte United opp på 32 poeng fra 19 kamper. Huddersfield ligger aller sist i Premier League med sine ti poeng.

