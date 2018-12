Milan freder Gattuso

sport

Spekulasjoner rundt Milan-treneren har økt i styrke etter at klubben spilte 0-0 mot bunnlaget Frosinone onsdag. Storlaget har gått fire Serie A-kamper uten å score.

Eksperter har meldt at jobben til Gattuso henger i en tynn tråd dersom Milan ikke vinner mot SPAL lørdag. Det er siste kamp før vinterpausen.

– Det er ingen planer om å bytte ut Gattuso, og Milan har ikke kontaktet noen andre, sa sportsdirektør Leonardo fredag.

Gattuso var en legendarisk midtbaneterrier for Milan i en årrekke. Som klubbens trener har han kontrakt fram til 2021.

Spissen Gonzalo Higuaín har også blitt ryktet bort fra klubben. Dette ble også avkreftet av Leonardo.

– Chelsea? Det er ingen bud på ham. Ingen har spurt om ham, og han har ikke spurt om å dra, sa sportsdirektøren.

Onsdagens uavgjortkamp i Frosinone gjorde at Milan falt ned til 6.-plass på Serie A-tabellen. Det er et hav av poeng opp til topp to, mens det er henholdsvis åtte og tre poeng opp til byrival Inter og fjerdeplasserte Lazio.

Det er de fire beste ved sesongslutt som får mesterligabillett til neste sesong. Der er det lenge siden Milan har vært.

