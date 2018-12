Zuccarello med assist i nok et overtidstap

sport

New York Rangers klarte heller ikke i torsdagens kamp å komme seg ut av tapstrenden de er inne i. Zuccarellos lag har tapt i elleve av sine 13 siste kamper. Og som så ofte før kom de til kort etter en jevnspilt batalje.

Den første nettkjenningen i Madison Square Garden kom ni minutter ut i første periode signert den danske Blue Jackets-spilleren Oliver Bjorkstrand. Fire minutter senere utlignet Rangers ved Jimmy Vesey, men Blue Jackets skulle komme med nok et mål før den første pausepraten. Denne gang fikk David Savard nettsus.

Drøyt to minutter ut i andre periode utlignet New York Rangers nok en gang. Mats Zuccarello og Kevin Hayes assisterte Chris Kreiders scoring.

Annullering

Det ble deretter måltørke, men tolv minutter ut i tredje periode fikk Rangers-fansen troen på at hjemmelaget endelig skulle vinne igjen. Kreider ordnet 3-2 og ble tomålsscorer.

Ikke lenge etterpå trodde hjemmepublikummet at det sto 4-2 da Ryan Strome styrte pucken i nettet, men Blue Jackets-benken ba dommerne se situasjonen på video. Reprisen viste at Strome var i offside, og dermed ble scoringen annullert.

I stedet for økt ledelse kastet Rangers' for sjette gang i sine sju siste tap bort en ledelse. Med 2.20 minutter igjen på klokka gjorde Blue Jackets' Zach Werenski 3-3, og det var dermed duket for forlengning i Madison Square Garden. Det var sjette gang på ni kamper at Rangers gikk til overtid.

Håpet svinner

Etter bare 31 sekunder kom Columbus Blue Jackets med en nettkjenning signert Pierre-Luc Dubois. Nok en gang måtte Rangers se seg slått og ta til takke med det ene poenget.

– Den var tøff å svelge, for vi var svært nære å få en to måls ledelse. I stedet gikk det den andre veien, sa Kreider.

Zuccarello fikk 17 minutter og 36 sekunder på isen torsdag.

New York Rangers' drøm om sluttspill svekkes stadig med klubbens gjentatte poengtap. Laget ligger på femteplass i sin NHL-divisjon etter 36 spilte kamper. 15 av kampene har de vunnet og 14 har de tapt. I tillegg har de sju poeng fra kamper som har blitt avgjort på overtid, enten via forlengning eller straffeslag.

