Firmino ble hattrick-helt da Liverpool knuste Arsenal

Med en svært overbevisende forestilling troner ubeseirede Liverpool suverent på toppen av Premier League hele ni poeng foran toer Tottenham. Seieren var de rødkleddes niende på rad.

Det så tidlig stygt ut for vertene. Arsenal gikk opp i ledelsen etter ti minutter, men Liverpool snudde på flisa og banket inn hele fire mål før pause.

Firmino ble kampens store spiller med tre scoringer, og sammen med Sadio Mané og Salah ga de seg ikke før det sto hele 5-1.

Liverpool-trener Jürgen Klopp var strålende fornøyd med lagets prestasjon.

– Vi var virkelig gode og gjorde akkurat hva vi ville. Responsen på Arsenals mål var verdensklasse. 5-1 mot Arsenal skjer ikke for ofte, så jeg er veldig fornøyd med spillerne, sa han til BBC.

Også midtstopper Virgil van Dijk smilte bredt.

– Det var uheldig at vi slapp inn et mål, men vi reagerte som vi skulle, og jeg synes vi fortjente det i dag, sa han til BT Sport etter kampen.

– Det er en fantastisk tid å være Liverpool-spiller, fortsatte han.

Målkalas

Selv om hjemmelaget åpnet friskest, var det Arsenal som fikk uttelling først. Gjestene vant ballen etter et svakt Liverpool-oppspill. Etter et fint veggspill fikk Alex Iwobi tilbake ballen på hjørnet av 16-meteren. Han slo inn mellom forsvar og keeper, og på bakerste stolpe stormet Ainsley Maitland-Niles mot mål. 21-åringen skled enkelt inn ledelsen.

Gleden skulle være kortvarig for bortefansen, for knappe tre minutter senere skrudde Liverpool på turboen på en kontring. Firmino stormet framover, spilte til Salah, og etter at ballen var innom tre Arsenal-spillere havnet den i beina på Firmino, som enkelt prikket inn utligningen.

Halvannet minutt senere fikk Firmino en gave da Arsenals Lucas Torreira mistet ballen på egen banehalvdel. Brasilianeren dro med seg ballen, rundet to Arsenal-forsvarere og sendte inn sitt andre mål for kvelden til side for keeper.

Hattrick-helt

3-1 kom etter en klarert Liverpool-corner. Fra midtbanen slo Andy Robertson en nydelig langpasning til Salah som var på vei inn i straffefeltet. På første berøring spilte den lille kunstneren ballen inn til Mané, som fikk en grei oppgave med å score.

Like før pause skaffet Salah et straffespark, som han selv hamret inn via Bernd Leno i Arsenal-buret. Scoringen sendte egypteren likt med Pierre-Emerick Aubameyang og Tottenhams Harry Kane på toppscorerlista med 13 mål.

Ifølge BBC var Aubameyang borti ballen kun 13 ganger i løpet av hans 71 minutter på banen. På toppen av det var seks av berøringene fra avspark.

I annen omgang fikk Firmino gleden av å notere seg for sitt første hattrick i Premier League da han satte inn en straffe 25 minutter før slutt.

Med 1-5 tapet står Arsenal fortsatt uten seier mot Liverpool i serien siden april 2015.

Manchester City kan redusere Liverpools forsprang til sju poeng med seier over Southampton søndag. Arsenal ligger på 5.-plass på tabellen, 16 poeng bak ligalederen.

