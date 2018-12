Klæbo raskest i Tour-prologen, Sundby ble «lurt» av arrangøren

sport

Klæbo sparte ikke på kruttet i prologen og var hele 1,17 sekunder foran toeren og hjemmehåpet Federico Pellegrino i Toblach.

Tredje raskest var franske Lucas Chanavat. Deretter fulgte Emil Iversen, mens Sindre Bjørnestad Skar noterte sjette beste tid.

Eirik Brandsdal og Finn Hågen Krogh tok seg også videre til utslagsrundene.

Distanseekspertene Martin Johnsrud Sundby, Hans Christer Holund, Sjur Røthe, Didrik Tønseth og Simen Hegstad Krüger ble derimot slått ut.

– En kort og hard sprint, og jeg ble litt for liten i dag. Jeg gikk litt for dårlig i de tekniske partiene, så jeg må bli bedre i neste sprint. Skal jeg kjempe om en pallplass til slutt her, så må jeg ha mål om å ta meg til en kvartfinale, sa Sjur Røthe.

Sundby var først inne i utslagsrundene, men en arrangørtabbe gjorde at resultatlistene måtte justeres om. En 24.-plass ble til 43.-plass for ham etter at de riktige listene ble presentert.

– Det er sånt som skjer, men det er selvfølgelig kjipt for dem som tror de er inne og forbereder seg på det, men stor dramatikk er det ikke. Det er heller ingen stor dramatikk at ikke distanseløperne tok seg videre fra prologen. Det var vi forberedt på, sa landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

Distanseløperne får en ny sjanse til å forsøke å ta seg videre fra prologen i sprinten i Val Müstair 1. nyttårsdag.

