Stjernen med knallhopp da seks nordmenn kvalifiserte seg til hoppukas første renn

sport

Stjernen gjorde et kjempesvev og landet på 136,5 meter. Han var to meter kortere enn både Kraft og japanske Ryoyu Kobayashi, som tok de to første plassene. Piotr Zyla fra Polen ble treer.

Robert Johansson var nest best av de norske med sitt hopp på 130 meter. Det holdt til 13.-plass.

Derfra til de andre norske gutta ble avstanden større. Anders Fannemel hoppet 125,5 meter og ble med det nummer 28. Daniel-André Tande fortsetter å svinge i prestasjonene og gjorde ingen spesielt god figur da han hoppet 123,5 meter og ble nummer 35.

Hoppukedebutant Robin Pedersen kvalifiserte seg også til søndagens hopprenn med sitt svev på 123 meter. Med det tok han 38.-plassen, mens Johann André Forfang bommet fullstendig og hanglet seg så vidt videre med 115 meter og 48.-plass.

Halvor Egner Granerud klarte ikke å få det til å stemme. Han landet på 117,5 meter. Han blir dermed ikke å se i hoppukas første renn søndag.

(©NTB)