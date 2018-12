Solskjær gliste etter ny storseier

sport

Nathan Akés 1-3-redusering og Eric Baillys røde kort var de eneste minusene da Solskjærs menn valset over Joshua King og lagkameratene på Old Trafford-gresset.

United spilte pen angrepsfotball, scoret tidlig og hadde i praksis avgjort kampen før pause.

– Det var en virkelig, virkelig bra kamp. Vi går ut der i første omgang og angriper kampen med høyt tempo og press. Men først og fremst var responsen på deres scoring så bra. Vi håndterte denne kampen så mye bedre enn for eksempel mot Huddersfield, sa Solskjær til Sky Sports.

Savner smultringen

I seieren over Huddersfield ledet United 3-0, men slapp inn et mål helt på slutten. Det er åpenbart at «nullen» er det som mangler for Solskjær etter en pangstart som United-manager.

Rødtrøyene har kun holdt nullen to ganger på 20 Premier League-kamper denne sesongen.

– Vi var ute etter å holde nullen, men vi kan ikke skru av i ett sekund i denne ligaen. Da vi gjorde det, skjedde det (Bournemouth scoret). Vi ser etter et rent bur, den grunnmuren som gjør at de fire der framme bare kan kjøre på, sa nordmannen.

Frisk duo

Han gledet seg naturlig nok over at Paul Pogba nok en gang bidro med to scoringer. Også Marcus Rashford har fått opp dampen under Solskjærs ledelse.

– Marcus har vært i en annen klasse siden jeg kom hit. Han har scoret to mål, og arbeidskapasiteten hans er utrolig. Han har potensialet til å bli en spiller av topp, topp klasse, mente Solskjær.

Hans neste oppgave blir bortekampen mot Newcastle onsdag kveld. Deretter venter Reading på hjemmebane i FA-cupen før Solskjærs første store test: Tottenham på bortegress 13. januar.

(©NTB)