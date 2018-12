Stjernen firer i hoppukeåpningen

sport

Verdens suverent beste skihopper for tiden, Kobayashi, gjorde som han har gjort fire ganger tidligere i sesongen og vant i Oberstdorf med hopp på 138,5 og 126,5 meter. Markus Eisenbichler fra Tyskland tok 2.-plassen, bare 0,4 poeng bak vinneren.

Stefan Kraft fra Østerrike ble nummer tre, mens Stjernen ble beste nordmann som nummer fire, 4,1 poeng bak vinneren.

– Det er ingenting, det er cirka to og en halv meter i lengde. Det er greit å se at vi har folk som er på høyde med Kobayashi, og det er greit å se at til og med han gjør små feil, så han er ikke uslåelig, sa landslagstrener Alexander Stöckl til NRK etter konkurransen.

Fornøyde

– Jeg er fornøyd med dagen. Jeg er egentlig ganske overrasket. Det beste jeg har før jeg kom hit var vel 17.-plass, så det viser at jeg har gjort noe rett den siste uka, sa Stjernen selv.

Robert Johansson ble nest best av de norske hopperne med sin 7.-plass, mens Johann André Forfang bommet totalt i annen omgang og ble nummer 25 i den tyske 137-metersbakken.

– Jeg er veldig fornøyd med åpningen. Jeg føler at jeg tar steg for steg og nærmer meg ordentlig skihopping igjen, sa Johansson.

Falt én plass

Stjernen har vist svært god form de siste dagene, og han hoppet nest lengst i kvalifiseringen. I konkurransens første hopp strakte han seg 132,5 meter og lå med det på tredjeplass, 6,6 poeng bak japaneren. I finalen hoppet 30-åringen 131 meter, men det holdt ikke til pallplass.

Hoppukedebutant Robin Pedersen møtte Johansson til en helnorsk duell i første omgang. 22-åringen landet på 117 meter, mens Johansson klinte til og landet 12 meter lenger ned i bakken. Med 139,1 poeng lå han på 5.-plass etter første omgang. Opp til lederen var det 8,1 poeng, men med et svev på 125 i finaleomgangen falt han ned til 7.-plass.

Pedersen måtte se finaleomgangen fra tribunen.

Fire nordmenn feilet

Forfang tapte sin duell mot Piotr Zyla i første omgang, men 125 meter holdt til 18.-plass og finale for tromsøværingen. I finalehoppet ble det kun 110 meter, og han endte med det som nummer 25.

– Det er litt lite selvtillit i hoppingen. Jeg stoler ikke på det jeg driver med. Det blir veldig krampaktig, sa han etter finalehoppet.

Daniel-André Tande har slitt med svingende resultater så langt denne sesongen. Det ble med svake 110,5 meter, og 24-åringen var dermed ikke å se i finaleomgangen.

– Det er veldig skuffende. Jeg følte at jeg egentlig fant ut alt jeg skulle finne ut da jeg var hjemme på samling, men så kom jeg tilbake hit, og så er det akkurat det samme som skjer, at jeg ikke kjenner hva som var feil, sa Tande til NRK.

Anders Fannemel landet på 121,5 meter i sitt hopp. Duellanten Karl Geiger slo til med 129 meter og vant dem imellom, og Fannemel gikk heller ikke videre som «lucky loser».

Vinner av hoppuka de to siste årene, polske Kamil Stoch, havnet på 8.-plass.

