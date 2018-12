Australian Open øker premiepengene med 14 prosent

sport

For to måneder siden meldte årets første Grand Slam-turnering at premiepengene ville bli 60,5 millioner australske dollar, men summen er nå økt ytterligere. I fjor var tallet 55 millioner.

Total premiesum for 2019-utgaven av turneringen tilsvarer 43,95 millioner amerikanske dollar, eller 382 millioner kroner. Premiesummen er mer enn doblet på de siste seks årene. I 2013 var den 30 millioner australske dollar.

Størst økning blir det for spillerne som ryker ut i de tidlige rundene. Spillere som deltar i 1. kvalifiseringsrunde får vederlaget doblet til 15.000 australske dollar, mens spillere i 1. runde i hovedturneringen får en økning på 25 prosent til 75.000 dollar.

Vinnerne av mennenes og kvinnenes singleturnering får 4,1 millioner australske dollar hver.

– Vi har et ansvar for å bedre alle spillernes betingelser og sørge for at tennis blir en realistisk karrierevei. Det innebærer økning i prispengene og hjelp med å håndtere kostnadene ved å spille i Australian Open, sier turneringssjef Craig Tiley.

