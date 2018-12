Nasri tilbake i Premier League med West Ham

sport

Den franske tidligere landslagsspilleren gjenforenes med Manuel Pellegrini, som var hans manager i Manchester City flere av sesongene han tilbrakte der.

31-åringen har ved årsskiftet sonet ferdig dopingstraffen på 18 måneder han ble ilagt for å ha fått intravenøs behandling i strid med WADA-reglene. Det var da han spilte for Sevilla i Spania. Forseelsen skjedde i desember 2016, men han ble utestengt først i februar 2018, da han spilte for tyrkiske Antalyaspor.

Nasri har fått kontrakt med West Ham for resten av sesongen, med mulighet for forlengelse.

– Å komme tilbake til verdens mest konkurransesterke liga, med et lag fullt av ambisjon og en manager jeg kjenner, er veldig spennende for meg, sier Nasri.

Dopingstraffen hans var først på seks måneder, men UEFA utvidet det til 18 etter en anke fra FIFA. Heldigvis for Nasri ble straffen regnet fra sommeren 2017.

– Dette er en spiller jeg kjenner godt fra vår tid sammen i Manchester City, og jeg er glad for å skulle arbeide med ham igjen, sier Pellegrini.

– Han har jobbet veldig hardt her de siste ukene for å bygge form og kondisjon etter lang tid uten kamp, og han er veldig oppsatt på å komme tilbake til sitt beste nivå.

Nasri spilte 41 landskamper for Frankrike, men trakk seg fra videre landslagsspill da han i 2014 ble utelatt fra VM-troppen.

(©NTB)