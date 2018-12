Regn tvang Blackhawks og Bruins til å trene inne

sport

Andreas Martinsen og hans lagkamerater i Blackhawks varmet opp til den store dagen med en timelang økt. Etterpå var ikke nordmannen i noen av de fire rekkene trener Jeremy Colliton sa at han vil bruke fra start. Mest spenning var det knyttet til keepervalget, og Cam Ward får starte, på bekostning av Collin Delia.

På Twitter la klubben for øvrig ut et hyggelig øyeblikk mellom Martinsen og datteren ved starten av treningen.

Årets utgave av Winter Classics-serien vil få det nest høyeste tilskuertall for en NHL-kamp noensinne. Kampen spilles på Notre Dame-universitetets arena for amerikansk fotball, men regnværet i Indiana gjorde at lagene ikke fikk teste isen mandag.

Første gang spillerne får sette skøytene på den enorme arenaens isflate blir derfor under oppvarmingen til kampen som starter 12.00 lokal tid tirsdag (19.00 norsk tid).

Kampen blir den 26. i rekken siden NHL i 2003 startet å legge enkelte kamper til store arenaer utendørs. Chicago Blackhawks er på papiret hjemmelag.

De to spillerne Blackhawks søndag byttet til seg fra Edmonton Oilers rekker ikke fram til kampen. Sportsdirektør Stan Bowman snakket mandag varmt om løperen Drake Caggiula, men backveteranen Jason Garrison ble allerede mandag satt på overgangslista (waivers), et tegn på at han ikke har en framtid i Chicago.

Blackhawks har vunnet fem av sine seks siste kamper og ønsker å innlede det nye året med en ny opptur.

