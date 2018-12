Sjokk: «Skicrossløype» i Val Müstair-sprinten

sport

Det skriver den svenske avisen Expressen mandag, med bilder av løypa. Avisen melder om sterke reaksjoner fra lagene som allerede nyttårsaften var på plass og tok løypa i øyesyn.

– Jeg har aldri sett noe lignende i verdenscupen, og jeg liker det ikke, sier norske Ola Vigen Hattestad, som nå er Slovenias trener.

– Arrangøren vil nok lage show, og det blir sikkert moro for TV-seerne, men jeg synes ikke om det, sier den franske stjernen Maurice Manificat.

– Dette er jo skicross, sier Russlands trener Markus Cramer.

Norges sprinttrener Arild Monsen tar oppstyret med ro.

– Dette er helt greit, og bør bare bli moro. Jeg ser ikke noe skummelt med det. Det er mye skumlere med skarpe utforkjøringer og isete svinger som vi møter ofte ellers, sier han til NRK.

«Ødelegger alt»

På det rette strekket mot siste sving kan løperne velge mellom to spor, som inneholder ulike varianter av store kuler. I en bratt utforkjøring er det dessuten et hopp.

– Inngangen til siste sving, der løperne må velge mellom ulike kuler, er helt håpløs. Det er egentlig et fint sted å angripe, men kulene ødelegger alt, sier Hattestad til Expressen.

Norge og Sverige var ikke på plass i Val Müstair allerede mandag, men trente i Toblach på hviledagen og beveget seg opp i høyden først kvelden før rennet. Melding om løypas utseende nådde også dem.

– Jeg er her for å gå langrenn, ikke kjøre skicross. Om jeg ville drive med hopp og kuler så ville jeg valgt en annen sport, sier svenske Viktor Thorn til Expressen på telefon.

Bare kult

Emil Iversen sier derimot til NRK at han gleder seg til litt fart og spenning.

– Dette blir kult. Jeg har kjørt orgeltramp (løype med dype hull) siden jeg var to år, så jeg satser på å ta noen sekunder der, sier han.

Sveriges trener Mattias Nilsson påpeker at det flere ganger tidligere har vært forsøkt å legge inn kuler og hopp i sprintløypa i Val Müstair, men at det er blitt underkjent slik at man måtte endre løypa før rennet.

– Jeg har sett bilder av kulene i dag, og det ser ut som det går an å file dem ned. Det kan alltid bli justeringer, sier han.

