Russland brøt avtalen med WADA, risikerer ny utelukkelse

sport

Det vekket stor glede i Russland og ditto forargelse i andre land da Verdens antidopingbyrå (WADA) i september opphevet utelukkelsen av RUSADA. Da hadde den russiske antidopingorganisasjonen stått utenfor i tre år etter avsløringer om omfattende dopingjuks i russisk idrett.

Det fulgte med flere krav for å ta russerne inn i varmen. Blant annet skulle WADA få full tilgang til tidligere data og prøver fra det skandalebefengte antidopinglaboratoriet i Moskva innen nyttår.

Like før jul måtte derimot måtte derimot WADA fem utsendte eksperter reise hjem fra den russiske hovedstaden med uforrettet sak.

Skuffet WADA-topp

Tirsdag kveld bekrefter WADA at Russland ikke har oppfylt vilkåret om full tilgang. Dermed risikerer russerne igjen å bli suspendert fra idretten.

– Jeg er svært skuffet over at dataene fra det tidligere Moskva-laboratoriet ikke har blitt overlevert i samsvar med avtalen med WADAs styre i september 2018, sier WADA-president Craig Reedie i en pressemelding.

WADAs uavhengige komité for regeletterlevelse skal møtes 14. og 15. januar for å komme med en anbefaling til WADA-styret om Russlands idrettsframtid. Landets sportsminister Pavel Kolobkov er informert om situasjonen.

Tygart: – En vits

Lederen av USAs antidopingbyrå, Travis Tygart, kaller hele situasjonen rundt RUSADA en vits.

– Det er en vits og en skamplett for WADA og det globale antidopingsystemet, tordner USADA-sjefen.

– I september fjernet WADA hindringene og gjeninnsatte Russland mot ønskene til utøvere, regjeringer og offentligheten. Samtidig garanterte WADA for at Russland ville overlevere bevisene bak deres statsstøttede dopingprogram senest i dag.

– Det er ingen som er overrasket over at denne tidsfristen ble ignorert. Det er på tide at WADA slutter å bli lurt av russerne og umiddelbart erklærer at de har etterlevd regelverket, fortsetter Tygart.

Reagerte

Antidoping Norge var blant mange nasjonale antidopingorganisasjoner som var sterkt imot opphevelsen av Russlands utestengelse.

Kort tid før WADA-styret fattet sin beslutning sendte antidopingledere fra Norge og tolv andre land ut en felles uttalelse der det uttrykte sin bekymring over at WADA ble anbefalt å gjeninnsette RUSADA.

– Jeg er skuffet på vegne av alle de rene utøverne. Som en ren utøver ville jeg ha regnet med at den internasjonale antidopingorganisasjonen ville ha ordnet opp i dette, sa leder Anders Solheim i Antidoping Norge til NTB i september, minutter etter at det ble klart at utestengelsen av russerne var opphevet.

Hemsko

ADA utestengte RUSADA i november 2015 etter at McLaren-rapporten dokumenterte omfattende og myndighetsassistert dopingjuks i årene 2011 til 2015. Sentralt i dette sto antidopinglaboratoriet i Moskva.

Mangelen på adgang til data fra Moskva-laboratoriet har vært en hemsko i forsøket på å stille de skyldige til ansvar for dopingjukset. I februar omgjorde Idrettens voldgiftsrett (CAS) straffene mot 28 av de 43 russiske idrettsfolkene som av IOC var diskvalifisert og utestengt for å ha bidratt til og profittert på dopingjukset.

Så langt har bare to internasjonale særforbund, friidrett (IAAF) og skiskyting (IBU), innledet disiplinærsaker basert på opplysningene i McLaren-rapporten. IAAF har siden november 2015 nektet russere deltakelse i internasjonale konkurranser, unntatt håndplukkede idrettsfolk som må konkurrere som nøytrale utøvere.

(©NTB)