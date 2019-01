Tung norsk dag i parallellslalåmen i Holmenkollen

sport

Det ble en tung norsk dag på hjemmebane 1. nyttårsdag. Etter å ha sett Ragnhild Mowinckel ryke ut i kvinnens åttedelsfinale klarte heller ikke Kristoffersen eller Foss-Solevåg å avansere.

I duell mot svenske Mattias Hargin endte Kristoffersen tjue hundredels sekund bak i første løp. Nordmannen klarte ikke å ta igjen svensken, som kom i mål 26 hundredeler foran Kristoffersen totalt. Også i fjor røk 24-åringen ut i åttedelsfinalen.

– Jeg kjørte mye bedre i år enn i fjor, spesielt med den nye bokseteknikken. Jeg hekta armen litt i porten, og da ryker det mye tid når det er så kort, sa Kristoffersen til NRK.

Seiersdebutant

Sebastian Foss-Solevåg leverte varene i første renn mot Ramon Zenhäusern og ledet med åtte hundredeler, men tyngre gikk det i annet renn. Ålesunderen mistet tidlig forspranget og hektet i en port da han prøvde å ta igjen sveitseren.

Marco Schwarz fra Østerrike tok sin første verdenscupseier da britiske Dave Ryding kjørte ut i finalen. Briten slo ut verdenscupleder Marcel Hirscher i kvartfinalen. Zenhäusern tok tredjeplassen etter at svenske André Myhrer kjørte ut.

Tapte mot verdenscuplederen

Ragnhild Mowinckel klarte ikke å hamle opp med slalåmspesialisten Shiffrin i åttedelsfinalen. Den amerikanske verdenscuplederen vant begge løp og slo dermed ut 26-åringen fra Molde.

Amerikaneren tok første stikk og kom i mål elleve hundredeler før Mowinckel i den isete Holmenkollen-løypa. Løp to ble av det svært spennende slaget, men Mowinckel trøblet i avslutningen og kom inn 89 hundredeler bak Shiffrin.

– Det er veldig kjedelig. Jeg skulle selvsagt likt å kjøre litt mer her. Jeg ble litt for ivrig, men jeg har ingenting å tape på å stille opp her, så da må man bare prøve, sa Mowinckel til NRK.

Shiffrin kom seg til finalen, men måtte gi tapt mot slovenske Petra Vlhová der. Sveitsiske Wendy Holdener tok tredjeplassen foran svenske Anna Swenn-Larsson.

