Chelsea med nytt poengtap på Stamford Bridge

sport

Dermed klarte ikke Chelsea å opprettholde luken på fem poeng til tabellfemmer Arsenal i kampen om den viktige 4.-plassen. Nå er det tre poeng som skiller de to byrivalene.

Vertene presset febrilsk for å få det forløsende vinnermålet, men gjestene fra den engelske sørkysten holdt stand. Det ene poenget var kjærkomment for et Southampton-lag som gikk på to tap i det hektiske romjulsprogrammet.

For Chelsea var uavgjortresultatet en strek i regningen. Blåtrøyene gikk rett før jul på et overraskende 0-1-tap hjemme mot Leicester. Det var London-lagets første nederlag på eget gress siden april. I romjulen slo Chelsea tilbake med to strake borteseirer, men feilet onsdag foran egne supportere.

Snytt?

Før pause var Eden Hazard nærmest scoring. I det 35. minutt dempet Chelseas belgiske playmaker ballen bak Southampton-forsvaret og hamret til fra kanten av 5-meteren. Gjestenes målvakt Angus Gunn hadde øynet faren, kommet seg ut og reddet med den ene armen.

Offensivt hadde Southampton knapt noe som helst å vise til de første 45 minuttene, men klarte seg til gjengjeld bra i forsvarsspillet og gjorde det vanskelig for Chelsea-stjernene.

Etter sidebytte våget bortelaget å stå høyere i banen. Det bidro til en litt mer fartsfylt omgang. Etter 70 minutter jublet Stamford Bridge-publikummet for det de trodde var scoring, men Álvaro Morata ble avblåst for offside da han satte en pasning fra Cesc Fàbregas forbi Gunn. TV-bildene viste at den avgjørelsen var av det tvilsomme slaget.

«Moi» benket

Onsdagens kamp var den 500. Fabregas har spilt for en engelsk klubb i alle turneringer. 303 av dem kom fra tiden i Arsenal. Oppgjøret mot Southampton kan ha vært blant den spanske midtbaneveteranens siste på balløya. Den siste tiden er han blitt koblet til en overgang til Monaco.

Mohamed Elyounoussi ble sittende på Southampton-benken gjennom hele oppgjøret.

Chelsea ligger på 4.-plass med 44 poeng, mens onsdagens bortelag ligger under nedrykksstreken som nummer 18. Elyounoussis lag står med 16 poeng. Det er to poeng opp til Cardiff på trygg grunn.

(©NTB)