Chelsea sikret seg stortalentet Pulisic

sport

Amerikaneren skal spille for Dortmund ut årets sesong før han flytter til Stamford Bridge. Det opplyser den tyske klubben på sitt nettsted.

Pulisics kontrakt med Dortmund ville gått ut til sommeren. Likevel fikk tyskerne 64 millioner euro, som tilsvarer 633 millioner kroner etter dagens kurs, for 20-åringen.

– Det har alltid vært Christians drøm å spille i Premier League. Derfor var det ikke mulig for oss å forlenge kontrakten hans. På bakgrunn av dette, og gitt den korte kontraktsperioden, har vi valgt å akseptere et svært lukrativt tilbud fra Chelsea, sier Dortmunds sportsdirektør Michael Zorc.

Gleder seg

Pulisic er Chelsea-spiller fra 2. januar, men leies tilbake til Dortmund for resten av sesongen.

– Til sommeren flytter jeg til Chelsea og til en ny liga. Det er et privilegium å ha signert for en slik legendarisk klubb, og jeg ser fram til å jobbe hardt for å være en bidragsyter i et lag av verdensklassespillere, sier amerikaneren til Chelseas nettsted.

Premier League-klubben er naturlig nok svært fornøyd med å ha sikret seg et av de heteste talentene i internasjonal fotball.

– Christian har vist sin kvalitet gjennom en fantastisk tid i Tyskland, og bare 20 år gammel tror vi han har potensial til å bli en viktig Chelsea-spiller i mange år framover, sier klubbdirektør Marina Granovskaja.

Kan ta farvel med gull

Dortmund topper 1. Bundesliga med seks poengs luke etter halvspilt sesong, og Pulisic vil kunne være med på å sikre klubbens første ligatittel siden 2012.

Pulisic debuterte for Dortmund allerede som 17-åring i januar 2016. I november i fjor ble han tidenes yngste kaptein for USAs landslag i en alder av 20 år og 63 dager.

Den offensive midtbanemannen har vært et mål for flere europeiske storklubber, men den siste tiden er det blitt tydelig at Chelsea lå fremst i kampen om å sikre seg signaturen hans.

(©NTB)