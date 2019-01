Fem mål på 13 minutter i Kings ville 3-3-kamp

sport

Joshua King verken scoret eller hadde assist på noen av Bournemouths scoringer, men hadde et viktig opphopp på hjemmelagets tredje scoring som ordnet utligningen og ett poeng.

Troy Deeney ga Watford ledelsen etter 14 minutter. Han stanget et innlegg fra svenske Ken Sema. Tolv minutter senere økte doblet samme mann ledelsen etter en kontring. Det ble startskuddet på en ellevill avslutning på omgangen.

I det 34. minutt reduserte Nathan Aké med et kontant hodestøt i kjølvannet av et frispark. Bournemouth viste ikke lenge etterpå styrke på nok en dødball. Denne gangen styrte Callum Wilson lærkula over Watford-keeper Ben Foster.

Minuttet etterpå var gjestene tilbake i føringen. Sema gjorde sitt første PL-mål da han på første ballberøring hamret inn 3-2 fra 18 meter. Men bortesupporterne kunne ikke juble lenge. Fraser bredsidet inn 3-3 i det 40. minutt. Både Wilson og King hoppet over ballen da Junior Stanislas slo inn langs bakken.

Like etter var King svært nær å bli matchvinner. Fra ti meter fikk nordmannen stå umarkert på ti meter, men headingen snek seg like utenfor.

Annenomgangen var ikke i nærheten av å være like fartsfylt. Bournemouth var nærmest seieren, men det kladdet litt for King og co. i jakten på trepoengeren. I tillegg sto Foster en god omgang.

Bournemouth ligger på 12.-plass med 27 poeng, mens Watford er nummer åtte med to poeng mer.

