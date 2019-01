Hoppuka: Stjernen endelig på pallen, Kobayashi suveren i Innsbruck

sport

Sammenlagtlederen Kobayashi slo til med 136,5 meter i første omgang og avsluttet med 131 meter. Dermed tok han virkelig føringen sammenlagt og distanserte toeren foran rennene i Østerrike, Markus Eisenbichler. Tyskeren skuffet og endte på 223,8 poeng. Det skilte bare 2,3 poeng etter to renn, men nå er avstanden hele 45,2 poeng.

Med seieren i avslutningen i Bischofshofen kan Kobayashi dessuten skrive seg inn på en eksklusiv liste med seier i alle fire hoppukerennene. Sven Hannawald gjorde det i 2001, og Kamil Stoch gjentok bedriften i fjor.

Med 237,0 poeng var Kobayashi 12,8 poeng foran østerrikeren Stefan Kraft, som tok 2.-plassen fredag. Kraft var et østerriksk lyspunkt med sine 129,5 og 130,5 meter.

Stjernen hang med sammenlagt på fjerdeplass etter to renn. I sitt første hopp slo han til med 131 meter under greie forhold. Med 3 x 18,5 i stil fikk han 123,5 poeng. I finalen fikk han 126 meter. Han har nå bare 4,2 poeng opp til Eisenbichler på 2.-plassen i sammendraget.

– Jeg synes det føltes fint og godt å fly igjen. Jeg er fornøyd, sa Stjernen.

Robert Johansson leverte 129 meter og holdt 8.-plass etter ett svev. I finalen fikk han 124 meter, men forholdene var blitt tyngre, og han hoppet fra en høyere avsats enn hopperne foran. Han tapte dermed tre plasseringer med sine 226,1 poeng.

– Jeg har kommet bra i gang her i bakken. Hoppingen begynner å komme opp på et akseptabelt nivå, og det er godt å få det ut i et renn, sa Johansson til NRK.

Johann André Forfang hadde funnet seg selv i kvalifiseringen med gamle sko. Men i 1. omgang fikk han bare 119,5 meter. Det holdt til å vinne duellen, men ga bare 30.-plass. Med 124,5 meter i finalen og 205,9 poeng hoppet han seg opp til delt 21.-plass.

Daniel-André Tande ble slått ut i den helnorske duellen mot Anders Fannemel. Fannemel landet på 124,5 meter og fikk 107,6 poeng. Tande fikk bare 115,5 meter og 90,6 poeng. Dermed ble den siste norske vinneren i bakken fra to år siden slått ut etter bare ett hopp denne gangen. Fannemel slo av 8,5 meter i finalen og falt tilbake fire plasser til 25.-plass.

Halvor Egner Granerud, beste norske i nyttårshopprennet, skulle møtte japanske Daiki Ito, men dukket aldri opp på toppen. Han var diskvalifisert på grunn av ureglementert hoppdress.

Man hadde litt problemer med farten i tilløpet, og i prøveomgangen var det så god trekk inn i bakken at man hoppet fra port 0. Foran 1. omgang gikk man opp til port 1.

