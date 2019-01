Klopp: Det var noen ville øyeblikk

sport

Første spørsmål Liverpool-manageren fikk etter bortetapet var hvordan han ville oppsummere kampen, hvorpå tyskeren begynte å le.

– Ja, det var rimelig intenst, hva?

– Det var noen ville øyeblikk, begge lag hadde helt klart mye respekt for hverandre, innledet Klopp.

– La meg si det sånn, vi har spilt bedre fotball og bedre kamper. Men vi taklet intensiteten i dag, og jeg syns til sjuende og sist City hadde noen flere perioder hvor de ga mer og de kontrollerte spillet, men vi hadde også slike perioder, om enn ikke like lange og like ofte, fortsatte Klopp.

Sadio Manes stang-ut-situasjon endte med et nestenmål som tv-bildene avslørte var millimeter unna å være scoring

– Stang inn eller stang ut kan gjøre en massiv forskjell, og i dag var vi vitne til det. Så vidt jeg har hørt var vi temmelig nære et mål, kommenterte Klopp.

Han framhever også at City måtte inn og sklitakle og blokkere flere av Liverpools spillere for å avverge sjanser temmelig nære eget mål.

– Det skjer ikke så ofte for City, så jeg vil si at gutta mine skal ha ros for det også. Men til slutt tapte vi, og det må vi bare ta, og det gjør vi. Det er ikke akkurat kult, men det er et av de tre resultatene vi kunne fått og vi fikk det vi ikke ville ha, sier Klopp.

(©NTB)