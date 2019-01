Snøfall kan gi hoppukearrangøren hodebry

sport

Brøytemaskiner har vært i sving i Paul Ausserleitner-bakken de siste dagene, og lite tyder på at bildet vil se annerledes ut fram mot søndagens renn. Værmeldingene varsler et heftig snøvær gjennom hele lørdagen, og også søndag er det spådd jevnt med nedbør.

Lørdag skal Andreas Stjernen og resten av hoppukesirkuset etter planen gjennom kvalifisering i Bischofshofen, mens det altså er hoppukeavslutning dagen derpå.

Værvarselet for søndag tyder på at nedbøren vil komme som en blanding av regn og snø i timene før, under og etter rennet. Tiden vil vise hvilke utfordringer det eventuelt skaper for gjennomføringen av konkurransen.

Det er ingen hemmelighet at de norske hopperne trives godt når værgudene ikke viser seg fra sine beste side.

– Vi er vanligvis ganske flinke når det er krevende forhold, fastslo landslagssjef Alexander Stöckl senest etter torsdagens kvalifisering i Innsbruck.

