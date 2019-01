Solskjær og United greit videre i FA-cupen

sport

Ole Gunnar Solkjærs feilfrie start som Manchester United-manager fortsetter. Lørdag tok hans lag seg greit videre i FA-cupen etter 2-0-seier over Reading.

Med et tøft utgangspunkt i serien, og tøff motstand i Mesterligaen, er FA-cupen Solskjærs beste mulighet til å vinne et trofé denne sesongen. Storklubben stilte med et stjernespekket mannskap mot laget fra divisjonen under. Romelu Lukaku, Alexis Sánchez og Juan Mata var blant de kjente navnene i Uniteds startoppstilling.

De røde sprudlet ikke, men mål av Mata og Lukaku var nok til å gi dem en plass i cupens 4. runde.

Fikk videohjelp

Det startet rolig på Old Trafford. Først etter et drøyt kvarter fikk hjemmelaget sin første gode mulighet. Sanchez klemte til fra distanse, men ballen gikk like over.

Minutter senere skulle derimot United få juble, etter en spesiell situasjon. Brasilianske Fred trillet ballen i mål, men linjemannen vinket for offside, og scoringen ble annullert. Etter en titt på video, konkluderte dommerne med at Juan Mata ble felt i forkant av scoringen, og hjemmelaget ble tildelt straffespark. Det satte spanjolen sikkert i nettet, og dermed ledet United 1–0.

Minutter senere var Lukaku nære å doble, men forsøket ble reddet. Reading var heller ikke ufarlige, og etter en snau halvtime misbrukte gjestene en gedigen mulighet. Callum Harriott ble spilt alene med keeper, rundet Romero i United-buret, men ble til slutt for ubesluttsom.

Istedenfor økte hjemmelaget på overtid av den første omgangen. Alexis Sánchez spilte Romelu Lukaku vakkert igjennom. Han rundet keeper og trillet ballen enkelt i det åpne målet.

Mulig Sanchez-skade

Reading kunne fort hatt en scoring på Old Trafford lørdag. Etter pause var Sone Aluko nære å redusere, men Sergio Romero reddet sikkert.

Gjestene, som sliter på nest øverste nivå, viste at de ikke ønsket å være noen kasteball, og skapte flere muligheter. Men de hadde ikke ferdighetene til å skape ordentlig trøbbel for Manchester United, som i det store og hele gikk komfortabelt videre.

Litt bekymring ble det riktignok for Solskjær. Alexis Sánchez ble byttet ut etter en drøy time, og chileneren holdt seg til baksiden av låret da han satte seg på innbytterbenken. Superstjernen har slitt etter overgangen fra Arsenal for ett år siden. Enkelte United-supportere håper at Solskjær skal klare å få fart på 30-åringen.

Nå venter et treningsopphold i Dubai for Manchester United. Neste helg får Solskjærs største test så langt. Da reiser laget til London for å møte tredjeplasserte Tottenham i Premier League.

