Stortalent herjet i Chelsea-seier

Stortalentet spås en lysende fremtid, og han viste hvorfor lørdag. 18-åringen, som også imponerte i sesongoppkjøringen, skapte trøbbel for Forest hele kampen og hadde målgivende pasning på begge Chelseas mål i 2-0-seieren.

Han er den første Chelsea-tenåringen til å ha to assist i en tellende kamp siden Scott Sinclair i 2007, melder statistikktjenesten Opta.

Hudson-Odoi er et av Europas mest ettertraktede talenter. På slutten av 2018 meldte Sky Sports at Chelsea hadde takket nei til Bayern Münchens tilbud på over 200 millioner kroner for unggutten.

Fabregas-avskjed?

Kampens to mål ble scoret av spanske Álvaro Morata. 26-åringen er inne i en tøff Chelsea-periode. Lørdagens kamp ble en stor opptur for spissen med bakgrunn i både Real Madrid og Juventus.

Tidligere i kampen hadde landsmann Cesc Fàbregas bommet på straffespark. Heldigvis for 31-åringen fikk det ingen konsekvenser for Chelsea. Fabregas ble byttet ut fem minutter før slutt til stor applaus.

Spanjolen skal etter rapportene være på vei bort, og det så ut som en avskjed da han klemte lagkamerater og vinket til publikum på Stamford Bridge.

Cardiff-smell

Flere Premier League-klubber måtte slite lørdag. Everton vant 2-1 hjemme mot Lincoln, og Mohamed Elyounoussi og hans Southampton må ut i omkamp etter 2-2 borte mot Derby, som har Chelsea-legende Frank Lampard som manager.

Verst gikk det for Neil Warnock og hans Cardiff, som forsvant hodestups ut av FA-cupen med 0-1-tap borte mot Gillingham.

Tidligere på dagen tok Ole Gunnar Solskjær og Manchester United seg greit videre til 4. runde etter 2-0-seier hjemme mot Reading. West Ham avanserte etter 2-0-seier over Birmingham.

For Joshua King og Bournemouth er turneringen over for i år. De er ute etter å ha tapt 1-3 hjemme i en ren Premier League-duell med Brighton. Nordmannen var ikke på banen.

