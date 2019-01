Fem nordmenn klare for finaleomgangen i siste hoppukerenn

sport

Halvor Egner Granerud leverte et kjempehopp og tok en klar ledelse etter å ha landet på 128,5 meter. Det holdt til en 7.-plass. Enda bedre gikk det for Johansson som ble nummer fem i første omgang etter et svev på 132 meter.

Robin Pedersen var femtemann på startlista og landet på 124 meter. 22-åringen holdt ledelsen lenge, men endte på 18.-plass. Like langt hoppet Johann André Forfang, som er nummer 15 før finaleomgangen.



Det ble ikke stjernetreff for Andreas Stjernen i tunge forhold. 120 meter holdt likevel til finaleplass for trønderen. Han er nummer 24 før hoppukas aller siste omgang.

Daniel-André Tande fikk det ikke helt til å klaffe i første omgang og endte på 115,5 meter. Det holdt ikke til finaleplass for hopperen fra Kongsberg.

Noe bedre gikk det for Anders Fannemel som hoppet 3,5 meter lenger, men vestlendingen var fire tiendedeler i poeng unna finaleplass. Fannemel må dermed i likhet med Tande se finaleomgangen fra tribunen.

Markus Eisenbichler fra Tyskland er i ledelsen. Polske Dawid Kubacki hoppet lengst med 138 meter.

Japanske Ryoyu Kobayashi leder 41,5 poeng i sammendraget før finaleomgangen og vil etter alt å dømme vinne hoppuka.

