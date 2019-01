Solskjær fikk knalltøff trekning i FA-cupen

sport

Det ble klart under mandagens trekning på Molineux, der Liverpool like før hadde tapt 1-2 for Wolverhampton.

Med noen få unntak kunne ikke Solskjær fått et verre utfall. Arsenal er den mestvinnende klubben i FA-cupen med sine 13 triumfer mot Uniteds 12.

Solskjær ledet Manchester United videre fra 3. runde lørdag. Det skjedde etter en grei 2-0-seier over Reading på Old Trafford.

Viktig

Manchester United er for lengst hektet av i kampen om å vinne Premier League. «De røde djevlene» ligger på 6.-plass og er 16 poeng bak serieleder Liverpool. Få, om noen, gir United en real sjanse til å vinne mesterligaen.

Allerede i åttedelsfinalen venter det formidabel motstand i form av Paris Saint-Germain. Dermed seiler FA-cupen opp som Uniteds store tittelsjanse utover vinteren og våren, men da må først Arsenal ryddes av veien allerede i 4. runde.

I ligacupen ble det umiddelbar United-exit. Hjemmetapet for Derby på straffer var en av flere nedturer i José Mourinhos siste måneder som Manchester United-manager.

Lett for Chelsea

Arsenal – United blir den klart største godbiten i kommende FA-cuprunde. Tittelforsvarer Chelsea trakk hjemmekamp mot vinneren av oppgjøret mellom Sheffield Wednesday og Luton, mens Manchester City fikk Burnley på eget gress.

Tottenham fikk det hakket tøffere med bortekamp mot Crystal Palace.

Dette er de øvrige kampene i 4. runde: Swansea – Gillingham, Wimbledon – West Ham, Shrewsbury/Stoke – Wolverhampton, Millwall – Everton, Brighton – West Bromwich, Bristol City – Bolton, Accrington Stanley – Derby/Southampton, Doncaster – Oldham, Newcastle/Blackburn – Watford, Middlesbrough – Newport, Barnet – Brentford og Portsmouth – Queens Park Rangers.

Oppgjørene spilles helgen 26.-27. januar.

(©NTB)