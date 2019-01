Svensk håndballspiller legger brått opp: – Føler jeg er født i feil kropp

sport

Sand har i flere år vært et kjent ansikt på det svenske kvinnelandslaget. Senest i desember spilte hun EM i Frankrike, men mandag gjorde hun brått slutt på livet som håndballproff.

Årsaken avslører hun i sin egen podkast under navnet «Utkastpodden».

– Jeg er født i feil kropp. Hadde en helt anonym 26-åring stilt seg i kø for kjønnsdysfori, som det så fint heter, hadde det mest sannsynlig gått ubemerket forbi de aller fleste. Jeg ville aldri kommet unna med det, for folk ville uansett fått greie på det. Derfor velger jeg å gå ut med det på min egen måte og med mine egne ord, sier Sand og fortsetter:

– Jeg gjør det for min egen skyld, og det føles befriende at jeg endelig kan legge alle kortene på bordet og si det som det er. Men jeg gjør det også for mine nære og kjære, slik at de skal slippe å lyve om hvorfor jeg legger opp.

Alltid gått i gutteklær

26-åringen er forberedt på en tøff og lang prosess, men er overbevist om at hun vil føle seg bedre av det livet hun nå har valgt å leve.

– Jeg har alltid følt meg som Loui Sand, ikke Louise Sand. Jeg er utrolig takknemlig for at jeg har fått være den jeg er. Jeg har alltid hatt gutteklær og klipt meg som en gutt. Folk har likt meg og akseptert meg som den jeg er. Jeg vil ikke lenger gå rundt med mitt konstante selvhat på grunn av ubehaget jeg føler over mitt eget kjønn og min egen kropp.

– Livet er for kort til ikke å håndtere problemer som kan la seg løse i dagens Sverige. Det har vært dager der jeg har spurt meg selv spørsmålet: «Hvorfor har jeg blitt slik? Adoptert, mørkhudet, lesbisk og nå transseksuell».

Forberedt på hatord

Sand avslutter podkasten med å be folk respektere det hun går ut med, selv om det legger igjen en del spørsmål.

– Jeg er klar over at jeg vil måtte tåle å få hatord og hat mot meg, men det bryr jeg meg ikke om. Hovedsaken er at jeg endelig liker meg selv.

Den nå pensjonerte kantspilleren scoret 221 mål på 105 landskamper for Sverige. Siste arbeidsgiver som håndballproff ble franske Fleury Loiret.

