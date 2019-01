Tittelforsvarer Eagles videre etter vanvittig NFL-drama

sport

Quarterbackreserven Nick Foles, som førte Eagles til superbowlseier i fjor, leverte mer sluttspillmagi da han med dristige og presise pasninger førte laget over banen og til ledelse 16-15 med 58 sekunder igjen av kampen.

Hjemmelagets Mitchell Trubisky var ikke dårligere enn Foles søndag. Han svarte kritikerne og fikk laget sitt i posisjon til å sparke vinnerpoengene. Kicker Cody Parkey fikk sjansen fra 43 yards med 10 sekunder igjen, noe han normalt klarer.

Det gjorde han da også i første forsøk, men Eagles hadde bedt om timeout sekunder før ballen ble sparket. Neste gang hadde sparket kraft og høyde i massevis, men traff innsiden av stolpen, falt ned på tverrliggeren og spratt ut på banen. Dermed var Eagles videre.

– Vi håpet selvsagt at han skulle misse, men vi møtte et fantastisk lag i dag. De har en lys framtid, sa Foles, som for annet år på rad har steppet inn for superstjernen Carson Wentz og vist seg som en ypperlig spiller.

Takket forsvaret

I første halvdel kastet Foles riktig nok ballen til motspiller to ganger, og halvveis ledet Bears 6-3 takket være to spark fra Parkey.

– Jeg mistet ballen et par ganger, men ingen sluttet å tro. Forsvaret holdt oss inne i kampen, sa Foles.

Bears har ligaens topprankede forsvar, men en gang i tredje og en i fjerde periode førte Foles laget sitt over banen og avsluttet med touchdownpasninger til henholdsvis Dallas Goedert og Golden Tate.

Flere gode Trubitsky-pasninger i det siste angrepet satte Bears i posisjon til å vinne, men det ble stang-ut. Eagles møter topprangerte New Orleans Saints i kvartfinalen.

Los Angeles Chargers-forsvaret utklasset tidligere Baltimore Ravens i mer enn 50 minutter, men hjemmelaget gjorde avslutningen spennende før Chargers kunne juble for seier 23-17.

Kampen ble dominert av forsvarsspill, men Chargers-quarterback Philip Rivers unngikk balltapene som kostet vertene dyrt og satte Michael Badgley i posisjon til å sparke fire trepoengere i første halvdel. Ved pause sto det 12-0, og Chargers økte til 23-3 i 4. periode.

Tok fyr

Ravens-quarterback Lamar Jackson (21) greide ikke å flytte ballen, og etter drøyt 50 minutter hadde han sensasjonelle minus to pasningsyards. Løpsspillet fungerte heller ikke, og han ble taklet med ballen sju ganger. Publikum buet og ropte på reserven Joe Flacco, som var Superbowl-MVP da Ravens vant i 2013.

Så tok Jackson plutselig fyr. I løpet av de siste snaue ti minuttene hadde han nesten 200 pasningsyards og to touchdownpasninger, og plutselig var laget bare seks poeng bak. Et nytt touchdown med ekstrapoeng ville gitt seier. Ravens fikk ballen igjen med 45 sekunder på klokka, men Chargers-forsvaret fikk siste ord.

Uchenne Nwosu slo ballen ut av hånden til Jackson da han var i ferd med å kaste, og kampens store spiller Melvin Ingram kastet seg over den.

– Jeg synes jeg spilte dårlig. Jeg spilte ikke som jeg kan, og det irriterer meg, sa Jackson, som er yngste startende quarterback i en NFL-sluttspillkamp noensinne.

Chargers er klar for kvartfinale mot New England Patriots. Det blir en quarterbackduell mellom 37-årige Rivers og 41-årige Tom Brady.

