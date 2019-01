VG: Haugesund krever over seks millioner for Horneland

sport

Rosenborg skal ha strukket seg til 1,3 millioner kroner i sitt tilbud om kompensasjon for å hente Horneland og assistenten Karl Oskar Emberland, men etter det VG erfarer har Haugesund kommet med et motbud på mer enn seks millioner kroner.

– Det er for stor avstand. Vi mener vi befinner oss innenfor det som er vanlig å betale for en trener, som vi har opplevd før er ett års etterlønn. Så har vi hørt hva Haugesund har sagt, blant annet gjennom samtaler i helgen. Men vi har ikke nærmet oss, sa styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng, til Adresseavisen mandag formiddag.

Han sier videre at Rosenborg ikke kommer til å gjøre mer i saken før 1. februar.

Horneland og Emberland har skrevet under på kontrakter med Rosenborg som gjør dem til henholdsvis hovedtrener og assistenttrener fra 1. februar. Det mener ledelsen i FK Haugesund at de ikke har rett til.

FKH mener derimot at klubben har terminert en treårskontrakt Horneland skrev under på i oktober, og at det er den forrige kontrakten som gjelder fram til 30. november.

De mener den kontrakten ikke har noen klausuler som gjør at RBK kan hente ham, med mindre han blir frikjøpt.

