Total VM-utklassing for Danmark i premieren, 39-16 over Chile

Dette var en kamp i Norges gruppe. Den spilles videre i sin helhet i Herning. Torsdag var det full hall i København i den første VM-kampen for menn i byen på 41 år.

Den ferske pappaen Hansen klinket virkelig til da han ordnet 26-8. Radarmåleren slo ut først over den maksimale norske fartsgrensen. Ballen var oppe i 111 kilometer i timen.

Chilenerne var som ventet helt uten sjanser. Søramerikanerne ser ut som en soleklar jumbo i gruppen. Chile slo Grønland i den avgjørende kampen i VM-kvalifiseringen. Ved pause sto det 22-4 etter at Danmark i en periode scoret 14 mål på rad.

Niklas Landin hadde redningsprosent på 71 i den omgangen han voktet hjemmemålet.

Danmark har et gedigent forventningspress på seg i VM. Flere av lagets beste spillere er i sin ypperste alder, og det sammen med fordelen av hjemmebane, gjør at det sportsinteresserte Danmark ser for seg et gull.

Den antatte C-gruppefinalen går mellom Norge og Danmark torsdag neste uke. Da kommer det tett opp mot 15.000 tilskuere i Boxen-arenaen.

