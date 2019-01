Derby-tap for Zuccarello og Rangers

sport

Det ble en jevn kamp da New York Rangers tok imot New York Islanders på Madison Square Garden fredag kveld. Men heller ikke denne gang ble det seier for Mats Zuccarello & co.

Rangers-spilleren Ryan Strome kom med den første nettkjenningen i kampen. Det varte ikke lenge før det kom en utligning fra New York-rivalene, for minuttet senere scoret Islanders-spilleren Mathew Barzal. Islanders hadde videre overtaket i første periode, og Jordan Eberle satte inn en suser etter drøye 9 minutter.

Islanders mistet overtaket i starten av andre periode, når Kevin Shattenkirk utligner for Rangers etter drøye minuttet. Heller ikke i denne perioden varte overtaket så lenge, for to minutter etterpå kommer Anders Lee med en nettkjenning for Islanders og sørger for 3-2-ledelse. Det ble deretter måltørke i resten av perioden før den siste pausepraten.

I tredje og siste periode ble resultatet utlignet nok en gang, da Jesper Fast serverte en nettsuser for hjemmelaget. Det så lenge ut til at det gikk mot overtid på Madison Square Garden, men 90 sekunder før slutt satte Islanders-spilleren Josh Bailey inn det siste og avgjørende målet og sørget derfor for en 4-3-seier til bortelaget.

Nordmannen Mats Zuccarello fikk 20 minutter og 51 sekunder på isen denne gang.

