Solskjær: – Det er en grunn til at det snakkes om Pochettino

Argentineren regnes av mange som favoritt til å bli Manchester Uniteds manager fra neste sesong. Solskjær har jobben som vikar for resten av sesongen. Søndag er Pochettino og hans Tottenham motstander på Wembley. Det er Uniteds første virkelige storkamp siden Solskjær fikk jobben.

– Han har gjort en veldig god jobb, og det er en grunn til at det spekuleres (om at han skal hentes til Manchester), fordi han har gjort det så bra. Men det er ikke min jobb å vurdere ulike managere. Jeg er opptatt av meg selv og mitt lag, sa Solskjær.

Han avviste at søndagens kamp blir den første virkelige prøven United settes på under hans ledelse.

– Nei, vi er blitt satt på prøve før. Newcastle borte var en prøve. Den første kampen og hvordan alle reagerte borte mot Cardiff var en prøve, og den første på Old Trafford, påvirkningen fra publikum var en prøve. I Premier League blir man satt på prøve i hver eneste kamp, men denne gang møter vi et topplag, og om vi vil nærme oss dem og passere dem så trenger vi en god prestasjon og et godt resultat, sa han.

Solskjær går ikke fra sitt løfte om at hans United skal angripe, selv om motstanderen denne gang er langt farligere enn i de fem seierskampene han har bak seg.

Godt utbytte

– Man tilpasser seg alltid motstanderen. Vi møter ett av ligaens beste lag og må være oppmerksom på deres styrker, men vi trenger å angripe. Det er vår styrke. Vi vil ikke få like mange anledninger til å angripe, så vi må ta vare på dem når vi har ballen.

United-troppen har vært i Dubai for å trene og forberede seg til kampene som venter, og Solskjær er tilfreds med utbyttet.

– Det var veldig, veldig bra, sa han ifølge Manchester Evening News.

– Det var fire gode dager med trening, og jeg tror guttene likte det. Vi la ned noen prinsipper, og de jobbet hardt. Det er noe de liker.

Pogba klar

Han regner med at Paul Pogba blir klar til søndagens kamp i London.

– Paul så bra ut mot slutten, så han kommer til å bli klar. Han hadde noen problemer, men gjennomførte de par siste treningsøktene på en god måte, sa han.

Marcos Rojo har derimot reist hjem til Argentina i sin jakt på å bli skadefri.

– Det var mentalt viktig for ham å komme seg bort slik at han kan komme sterkere tilbake, sa han.

