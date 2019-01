Thorsby klar for Sampdoria

sport

Det bekrefter den italienske storklubben på sine nettsider fredag.

Thorsby fullfører etter planen inneværende sesong i sin nederlandske klubb, før han slutter seg til Sampdoria. Men nordmannen kan ende opp i Italia allerede i løpet av januar dersom klubbene blir enige.

22-åringen har signert en fireårskontrakt med sin nye arbeidsgiver.

– Det er kjempedeilig. Det er en befriende følelse. Det gir meg ro. Jeg er selvfølgelig veldig stolt og glad. Det er et stort steg. Det er en liga som passer meg veldig bra. Jeg føler dette er et veldig riktig steg for meg, sier Thorsby til VG om overgangen.

Thorsby har spilt for Heerenveen siden 2014, da han ble hentet til den nederlandske klubben fra Stabæk.

Sampdoria ligger på sjuendeplass i Serie A etter at 19 serieomganger er unnagjort av inneværende sesong.

Klubbens største profil er den italienske spissveteranen Fabio Quagliarella.

(©NTB)