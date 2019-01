Første ATP-tittel for De Minaur

sport

19-åringen er nummer 29 på verdensrankingen. Han nedkjempet franske Gilles Simon i semifinalen, som var utsatt fra fredag på grunn av regn. Så beseiret han uthvilte Andreas Seppi 7-5, 7-6 (7-5) i finalen.

– Det er sinnssykt at dette faktisk skjedde. Dere vet ikke hvor mye det betyr for meg, her i hjembyen min, sa De Minaur, som tapte finalen i fjorårets turnering.

Han ble kåret til årets nykommer etter en sterk fjorårssesong, og han akter å klatre videre i år. De Minaur er yngste mester i Sydney-turneringen siden Lleyton Hewitt i 2001.

Han var ikke alene om å feire sin første tittel lørdag. I Auckland vant amerikanske Tennys Sandgren 6-4, 6-2 over britiske Cameron Norrie i finalen. 27-åringen vant turneringen uten å avgi sett.

– Jeg har vanskelig for å finne ord. Det ligger veldig mye trening og forsakelser bak dette, sa han.

Sandgren er nummer 63 på ATP-rankingen.

Også for Sofia Kenin (20) var det karrierens første tittel da hun vant WTA-turneringen Hobart International med 6-4, 6-0 over Anna Karolína Schmiedlová i finalen. Den russiskfødte amerikaneren var i sin første finale og løfter henne trolig inn i topp 40 på rankingen.

Unntaket blant alle førstegangsmestrene var Petra Kvitová, som har to Wimbledon-titler blant sine meritter. Hun slo Ashleigh Barty 1-6, 7-5, 7-6 (7-3) i kvinnefinalen i Sydney.

– Jeg beklager at det ikke ble hjemmeseier, men jeg er sikker på at du en gang står her som vinner, sa hun henvendt til Barty.

