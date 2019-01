PSG slo tilbake etter pinlig ligacuptap

sport

PSG har vunnet de seks siste utgavene av den franske ligacupen, men onsdag ble det bråstopp i årets turnering med 1-2 hjemme for bunnlaget Guingamp.

Lørdag var det tid for å slå tilbake, men et PSG uten Neymar på banen slet med å skape sjanser i første omgang mot Amiens. Det tok nesten én time for de franske mestrene å få hull på byllen.

Etter 57 minutter fikk PSG straffe etter at Angel Di Marias skudd traff armen til Alexis Blin fra kort hold. Straffen satte Édinson Cavani sikkert i mål, hans 14. scoring for sesongen.

Da Khaled Adeno fikk sitt annet røde kort etter 66 minutter ble Amiens redusert til 10 mann. Det utnyttet PSG ved å score to mål på under ti minutter. Først doblet Kylian Mbappé ledelsen etter 70 minutter, deretter fastsatte Marquinhos resultatet til 3-0 ni minutter senere.

Dermed er PSG ubeseiret etter 18 serierunder og har opparbeidet seg en solid ledelse i Ligue 1. Med 50 poeng skiller det 13 poeng ned til Lille på plassen bak. Det franske hovedstadslaget har i tillegg to kamper mindre spilt.

Amiens på sin side sliter i andre enden av tabellen. Laget er på 17.-plass, kun to poeng over nedrykkstreken, men har to kamper mer spilt enn lagene bak på tabellen.

(©NTB)